Ковид отступает. Заболеваемость по Петербургу и всей России снижается

Госпитализация с ковидом за минувший день снизилась на 53,8%. Уровень заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 100 тысяч населения сократился на 29,6%.

В Петербурге за сутки коронавирусную статистику пополнили 3 096 инфицированных (накануне было 3 155). Вылечился 9 821 человек, умерли 59.

Лидером по суточной ковидной статистике остается Свердловская область (4 744). А в Москве заболеваемость снижается довольно серьезными темпами: если еще 23 февраля сообщалось более чем о 5 тысячах случаев, то 7 марта количество новых инфицированных сократилось до 1 542.