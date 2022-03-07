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Ковид отступает. Заболеваемость по Петербургу и всей России снижается

В России за последние сутки обнаружено 73 162 случая коронавируса. Выздоровели 122 619 пациентов, скончались 668. Об этом 7 марта сообщает оперштаб.

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Фото: «Стопкоронавирус.рф»
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Госпитализация с ковидом за минувший день снизилась на 53,8%. Уровень заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 100 тысяч населения сократился на 29,6%.

В Петербурге за сутки коронавирусную статистику пополнили 3 096 инфицированных (накануне было 3 155). Вылечился 9 821 человек, умерли 59.

Лидером по суточной ковидной статистике остается Свердловская область (4 744). А в Москве заболеваемость снижается довольно серьезными темпами: если еще 23 февраля сообщалось более чем о 5 тысячах случаев, то 7 марта количество новых инфицированных сократилось до 1 542.

Фото: «Стопкоронавирус.рф»

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Как болели, так и болеют, но не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней.
266130020
УРЯ!!! мЫ ЕЩЁ попортим воздух.... какое то время ;)
mikkola2008
Ковид, жто уже не модно. Есть другое.
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