Маленькому Тимофею из Ленобласти нужна помощь

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Тимофей Мелёхин, 6 лет.
Детский церебральный паралич.
Требуется вертикализатор. Не хватает 380 617 руб.
«Роды у меня были тяжёлыми, сын перенес гипоксию, сам не задышал. Малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, месяц его выхаживали в больнице. Выписали с диагнозом «поражение центральной нервной системы».
Тимофей развивался с большой задержкой. В год врачи диагностировали ДЦП. Но я не опускала руки и активно занималась реабилитацией сына — мы проходили курсы массажа, войта-терапии, иппотерапии, занятия в бассейне. Сейчас Тимофей может произнести всего несколько слов, но уже понимает, когда к нему обращаются, отвечает при помощи карточек и жестов. Может сидеть и стоять с поддержкой.
Для поддержания тела в вертикальном положении и увеличения двигательной активности врачи рекомендуют специальные технические средства, в том числе вертикализатор. Но беда в том, что получить его за госсчёт невозможно, а своих средств на покупку сейчас нет. Я жду второго ребёнка, денег хватает только на самое необходимое. Прошу, помогите!» Александра Семёнова, Ленинградская область.
Мария Погольская, ортопед реабилитационного центра «ЭйрМед» (Санкт-Петербург):
«У Тимофея детский церебральный паралич, спастическая диплегия — тяжёлые двигательные нарушения. Для снижения риска развития вторичных ортопедических осложнений, профилактики вывиха тазобедренных суставов, распределения правильной нагрузки на суставы ног и повышения уровня активности ребёнок нуждается в регулярных занятиях в вертикализаторе».
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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».