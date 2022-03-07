Маленькому Тимофею из Ленобласти нужна помощь

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Тимофей Мелёхин, 6 лет.

Детский церебральный паралич.

Требуется вертикализатор. Не хватает 380 617 руб.

«Роды у меня были тяжёлыми, сын перенес гипоксию, сам не задышал. Малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, месяц его выхаживали в больнице. Выписали с диагнозом «поражение центральной нервной системы».

Тимофей развивался с большой задержкой. В год врачи диагностировали ДЦП. Но я не опускала руки и активно занималась реабилитацией сына — мы проходили курсы массажа, войта-терапии, иппотерапии, занятия в бассейне. Сейчас Тимофей может произнести всего несколько слов, но уже понимает, когда к нему обращаются, отвечает при помощи карточек и жестов. Может сидеть и стоять с поддержкой.



Для поддержания тела в вертикальном положении и увеличения двигательной активности врачи рекомендуют специальные технические средства, в том числе вертикализатор. Но беда в том, что получить его за госсчёт невозможно, а своих средств на покупку сейчас нет. Я жду второго ребёнка, денег хватает только на самое необходимое. Прошу, помогите!» Александра Семёнова, Ленинградская область.

Мария Погольская, ортопед реабилитационного центра «ЭйрМед» (Санкт-Петербург):

«У Тимофея детский церебральный паралич, спастическая диплегия — тяжёлые двигательные нарушения. Для снижения риска развития вторичных ортопедических осложнений, профилактики вывиха тазобедренных суставов, распределения правильной нагрузки на суставы ног и повышения уровня активности ребёнок нуждается в регулярных занятиях в вертикализаторе».

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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