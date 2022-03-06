«Теперь есть смысл отдавать детей в баскетбол». В Петербурге показали новое лицо российского спорта

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Удивительные времена наступают в отечественном спорте. Пока россиян отстраняют от всех возможных международных соревнований, внутри страны идет другой болезненный процесс: массово убегают легионеры. Особенно сильно пострадал баскетбол. Сначала из Единой Лиги ВТБ вышли польский «Зелена Гура» и эстонский «Калев», а затем начался исход иностранных игроков, большинство из которых представляют США и Европу.

За считанные дни многие команды остались вообще без легионеров. В том числе это коснулось петербургского «Зенита» и пермской «Пармы», которым предстояло сыграть 6 марта на «СИБУР Арене». У «Зенита» особенно критическая ситуация: команду покинули десять человек — больше половины всего состава.



В их число вошли: Тайсон Картер, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Алекс Пойтресс, Коннер Фрэнкэмп, Джордан Мики, Шабазз Напьер (все из США), Артурас Гудайтис, Миндаугас Кузьминскас (оба из Литвы) и Матеуш Понитка (Польша).

Непонятной остается ситуация с контрактами. Ранее в клубе сообщили, что статус трудовых взаимоотношений с покинувшими команду игроками «будет скорректирован с учетом дальнейшего формата проведения соревнований в обеих лигах». Что именно это означает, узнать не удалось: генеральный директор «Зенита» Александр Церковный не захотел говорить на эту тему. При этом по-прежнему остается в команде главный тренер Хавьер Паскуаль. Иностранная пресса пишет, что испанец близок к заключению соглашения с тель-авивским «Маккаби».



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В этом смысле «Парме» повезло еще меньше, хотя количественно потери чуть скромнее. Вместе с шестью игроками команду уже покинул главный тренер Казис Максвитис (Литва). Его заменил российский специалист Вячеслав Шушаков. По сведениям источников, не все уезжают по доброй воле. Например, центровой Артем Параховский из Белоруссии был готов остаться, но жена, будучи родом из Польши, уговорила его в срочном порядке покинуть Россию. Литовцу Адасу Юшкявичюсу якобы угрожали на родине аннулированием паспорта.



В столь катастрофической ситуации Единая лига ВТБ позволила клубам сделать дозаявки. Так в считанные дни «Зенит» усилился ветеранами Виталием Фридзоном, Сергеем Моней, Егором Вяльцевым и вернул из аренды 19-летнего Андрея Топтунова. Каким-то образом удалось уговорить перейти 25-летнего американца Аарона Карвера, который до этого играл в Суперлиге (второй по силе дивизион отечественного баскетбола) за «Новосибирск».

Так что увидеть на 100 процентов российский баскетбол увидеть зрителям на «СИБУР Арене» 6 марта не удалось, но выглядело это все равно непривычно.

Во всех топовых отечественных командах тон всегда задавали иностранцы. В Евролиге, где нет лимита, часто на площадке у того же «Зенита» оставались вообще одни легионеры. В Единой Лиге ВТБ такое случилось реже, но россияне все равно действовали больше на подхвате. Ветераны отечественного баскетбола постоянно критиковали за такой подход руководителей клубов. И не зря. Больших успехов у сборной России на международной арене не было уже давно. Теперь все может измениться.



Несмотря на отсутствие легионеров, трибуны «СИБУР Арены» на матче «Зенит» — «Парма» были почти заполнены (сказалась отмена qr-кодов), а баскетбол получился результативным: петербургский клуб выиграл со счетом 82:75. Не все так плохо получается?

— Сейчас мы увидим перезагрузку нашего баскетбола, — заявил тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков. — Включатся многие тренеры и менеджеры. Появится возможность обратить внимание на наших баскетболистов. Конечно, уровень упадет, потому что раньше задавали тон иностранцы. Но мы посмотрим, как будут проявлять себя российские игроки. Будет очень интересно посмотреть на итоги этого месяца.

Его коллега из «Зенита» был явно напряжен.

— Мы рады этой победе, потому что для всех нас эта неделя выдалась непростой, — признался Паскуаль. — Я доволен тем, как сыграли наши новички. Мы видим, как играть дальше. Если ты профессиональный тренер, важно найти путь к победе в любой ситуации. Да, игроки юношеской команды принимали участие в тренировке, пара человек были сегодня в заявке. Думаю они смогут нам помочь.



— Сильно ли упадет уровень российского баскетбола в этой ситуации?

— Мы должны наслаждаться игрой в любой ситуации, — ушел от ответа испанский тренер.

К сожалению, спросить по поводу слухов о переходе в «Маккаби» у Паскуаля не удалось: пресс-конференция неожиданно закончилась сразу после вопроса об уровне российского баскетбола.

С тем, что ситуация пойдет на пользу российскому баскетболу, согласен президент петербургской федерации Валерий Диев, который в этот день тоже присутствовал на игре.

— Одно хорошо в этой ситуации — российский баскетбол теперь возродится, — признался Диев. — Наши воспитанники наконец смогут нормально поиграть. Когда 15 лет назад мы отмечали в Петербурге 100-летие российского баскетбола, уже тогда говорили о засилье иностранных игроков. За 15 лет стало только хуже. Я вот сейчас сидел на трибуне и поймал себя на мысли, что даже смотреть интереснее стало. Понятно, что класс игроков ниже. Но они же будут играть, будут расти. Плохо только, что не будет пока международных игр. Сейчас у спортивных школ появится стимул готовить игроков. Да и родители почувствуют, что есть смысл отдавать детей в баскетбол. В Советском Союзе мы приходили на баскетбол и знали всех игроков по именам. В последние годы я не успевал запоминать легионеров: они сегодня здесь, завтра в УНИКСе, послезавтра в ЦСКА. Сейчас мы уже видим российских ребят на площадке, и мы обязательно будем следить за их ростом.

