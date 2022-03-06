Главный дирижер Большого театра не стал выбирать между Россией и Францией, уйдя отовсюду

Согласно русскоязычной версии обращения дирижера, которую опубликовал сайт Classicalmusicnews.ru , он в первую очередь заявил, что никогда не поддерживал никакие конфликты и не приемлет их в любых формах и проявлениях.

Дирижер Туган Сохиев, с 2014 года занимавший пост главного дирижера и музыкального руководителя Большого театра, объявил о своем уходе с этой должности — а также о прощании с Национальным оркестром Капитолия Тулузы, музыкальным руководителем которого он также был. Своим решением он 6 марта поделился в « Фейсбуке ».

«Я всегда очень горжусь тем, что являюсь дирижером из страны с такой богатой культурой, как Россия, и я также очень горжусь тем, что с 2003 года являюсь частью французской музыкальной жизни, - написал он. - Это то, что делает музыка. Она соединяет людей и артистов с разных континентов и противоположных культур, исцеляет души людей и дает надежду на мирное существование на этой планете».

Дирижер напомнил об инициированном им русско-французском фестивале в Тулузе, а также о регулярном сотрудничестве с украинскими певцами и дирижерами — как во Франции, так и в Москве.

«За последние несколько дней я стал свидетелем того, что, как я думал, никогда не увижу в своей жизни, - поделился Сохиев. - В Европе сегодня меня вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому. Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями».

Возмутившись неуважительным отношением к музыкантам, которое он замечает сегодня в мире, а также «культурой отмены», дирижер осудил действия тех, кто, вместо объединения наций и людей посредством искусства, пытается их разделить.