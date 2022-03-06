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Главный дирижер Большого театра не стал выбирать между Россией и Францией, уйдя отовсюду

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Дирижер Туган Сохиев, с 2014 года занимавший пост главного дирижера и музыкального руководителя Большого театра, объявил о своем уходе с этой должности — а также о прощании с Национальным оркестром Капитолия Тулузы, музыкальным руководителем которого он также был. Своим решением он 6 марта поделился в «Фейсбуке».

Согласно русскоязычной версии обращения дирижера, которую опубликовал сайт Classicalmusicnews.ru, он в первую очередь заявил, что никогда не поддерживал никакие конфликты и не приемлет их в любых формах и проявлениях.

«Я всегда очень горжусь тем, что являюсь дирижером из страны с такой богатой культурой, как Россия, и я также очень горжусь тем, что с 2003 года являюсь частью французской музыкальной жизни, - написал он. - Это то, что делает музыка. Она соединяет людей и артистов с разных континентов и противоположных культур, исцеляет души людей и дает надежду на мирное существование на этой планете».

Дирижер напомнил об инициированном им русско-французском фестивале в Тулузе, а также о регулярном сотрудничестве с украинскими певцами и дирижерами — как во Франции, так и в Москве.

«За последние несколько дней я стал свидетелем того, что, как я думал, никогда не увижу в своей жизни, - поделился Сохиев. - В Европе сегодня меня вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому. Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями».

Возмутившись неуважительным отношением к музыкантам, которое он замечает сегодня в мире, а также «культурой отмены», дирижер осудил действия тех, кто, вместо объединения наций и людей посредством искусства, пытается их разделить.

«Из-за всего того, о чем я сказал выше, и будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра в Москве и покидаю пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы», - подытожил Сохиев.

44-летний Туган Сохиев — Заслуженный артист России, родом из Владикавказа. Выпускник Петербургской консерватории, где учился в классах симфонического дирижирования у Ильи Мусина и Юрия Темирканова. Был постоянным дирижером Мариинского театра и главным дирижером Немецкого симфонического оркестра Берлина. Согласно информации с сайта https://www.mariinsky.ru/company/conductors/sokhiev/ Мариинского театра, сотрудничал с «оркестрами Шведского, Французского, Финского, Венского, Франкфуртского радио, Королевским филармоническим оркестром Стокгольма, филармоническими оркестрами Осло и Мюнхена, Королевским оркестром Концертгебау, Национальныйым оркестром Франции, Немецким симфоническим оркестром (Берлин), Борнмутским симфоническим оркестром и оркестром Баварского государственного оперного театра (Мюнхен)».

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Комментарии (3)

allyouneedislove
а говорят, что на 2 стульях нельзя усидеть - оказывается, можно послать их и найти себе табуретку =)
Мумахер
раздвинул стулья и - сел...
07A
Это Поступок!
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