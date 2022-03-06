Где добыть китайский UnionPay: как в России пытаются заменить Visa и MasterCard

Поделиться Поделиться







Политический демарш двух ведущих мировых платежных систем едва ли заметит большинство россиян. Выпущенные в России карты продолжат работать внутри страны как обычно — все транзакции обрабатываются внутри государства в Национальной системе платежных карт (НСПК). Поэтому перевыпускать эти карты не нужно, а все средства на привязанных к ним счетах доступны без ограничений. Но небольшая часть тех, кто до сих пор путешествует и делает платежи за рубежом уже столкнулись с проблемами — найти замену не тривиальная задача.

Путей выхода из ситуации несколько. Во-первых, отечественная платежная система «Мир». Такую карту можно открыть в большинстве российских банков, как виртуально, и как в дополнение к основному счету и часто бесплатно. Кроме всей России эти карты в той или иной мере работают еще в нескольких странах мира. В Армении картами «МИР» можно расплачиваться в любом кафе или магазине, где принимают безналичные платежи, равно, как можно и снять наличные. Аналогично в Белоруссии и Киргизии, в Южной Осетии, и Абхазии. Половина устройств в Таджикистане принимает «МИР», а в банкоматах крупнейших банков страны можно снять наличные. В Казахстане с «МИР» работают банкоматы «ВТБ» и «Сбербанка» и их платежные терминалы. Три банка в Турции так же способны обращаться с российскими картами. По одному есть во Вьетнаме и на Кипре. В ОАЭ «МИР» признают в аэропорту Дубая. В планах — включить в географию платежной системы другие страны ЕАЭС. Во-вторых, для тех, кого не устраивает скромная география «Мира» есть китайская система UnionPay, которая работает в России и, как заявляет компания, еще в 179 странах мира. То есть её принимают практически везде — от соседней Финляндии до США. Согласно сайту платежной системы, открывают такие карты в нескольких российских банках. «Фонтанка» в них позвонила.

В «Газпромбанке», находящемся под санкциями, корреспонденту «Фонтанки» заявили, что открытие UnionPay временно приостановлено. В «Почта банке» (контролирующим акционером которого был «ВТБ», попавший под санкции) так же сказали, что сейчас такую карту открыть не смогут. На сайтах нескольких банков указана возможность выпуска совместных (кобейджинговых) карт «МИР» — UnionPay. Согласно тарифам на сайте «Солидарности» срочное изготовление рублевой карты для двух платежных систем стоит 1500 рублей. Если есть вклад, кредит, или оборот по карте выше 7000 рублей в месяц, то обслуживание бесплатное. А так 99 рублей в месяц. У «ВББР» тарифы расписаны не так подробно. Уточнить актуальность предложения не удалось — в «Солидарности» корреспондент оказался 24-м в очереди к оператору, а в «ВББР» приблизительное время ожидания анонсировалось как 27 минут, которые не двигались. В банке «Зенит» оператор предложила придти после праздников в отделение банка. По её словам, единоразовая комиссия за открытие рублевой карты — 1200 рублей, или 20 евро или 20 долларов, если открывать в иностранной валюте.

В месяц надо будет совершать покупки на 30 тысяч рублей или 450 долларов или евро, в противном случае будет взиматься комиссия за обслуживание — 99 рублей или 4,5 доллара или евро. Карту обещают изготовить за неделю, но, «в связи с большим спросом», срок может быть увеличен. На сайте банка «Санкт-Петербург» обещают открыть карту Union Pay Classic c комиссией за обслуживание в 5000 рублей в год. Дозвониться в банк вечером 6 марта не удалось — «все операторы заняты». Но «Фонтанка» нашла клиентку, которая в этот же день пришла в отделение. Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Алина, карта ей понадобилась для поездки за рубеж, поэтому она отправилась в отделение «Санкт-Петербурга» у метро Академическая. Но тариф, который ей предложили, отличался от того, что она увидела на сайте. «Просидела 2 часа. Онлайн заявка недействительна. Только в офисе. Стоит 15 тысяч. То есть кладёшь 15 тысяч, их списывают за обслуживание. Я забила и жду пока пройдёт ажиотаж», — сообщила Алина. В банке уточнили, что при открытии карты UnionPay, на самом деле, придется заплатить 10 тысяч. И подтвердили, что тарифы действительно выросли.

«Действительно, тариф подняли. Это связано с тем, что мы не готовились к такому скачку спроса на карты UnionPay, есть дефицит плаcтика. Быстро организовать логистику доставки нового пластика мы можем только по высокой цене, поэтому вынуждены временно поднять стоимость, вероятно в ближайшее время ситуация изменится, и мы непременно вернемся к прежним условиям», — сообщила пресс-служба «Санкт-Петербурга». Исправить ситуацию с доступностью карт может помочь подключение к эмиссии карт UnionPay большего числа банков. Уже объявлено, что над запуском задумались в «Альфа-банке», «Сбере», «Райффайзенбанке», «Тинькоффе» и других. В-третьих, на фоне ажиотажа вокруг «Мира» и UnionPay в тени остались еще две распространенные в мире платежные системы — японская JCB и американская AmericanExpress. Последняя уже заявила, что приостанавливает работу в России. Сеть компаний-эмитентов японской карты, согласно сайту, охватывает 23 страны мира, и 30 млн торговых точек по всей планете. Совместные банкоматы есть во всех крупнейших странах ЕС и за океаном. В России JCB принимают к оплате везде, где используются для оплаты POS-терминалы крупнейших банков-эквайеров: «Сбербанк», «Почта банк», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», банк «Русский стандарт» и другие.

Карту JCB в Петербурге до недавнего времени можно открыть в «Газпромбанке» или «Россельхозбанке». Но Япония ввела санкции против Центрального банка России и ряда государственных институтов. А «Панасоник», с которым был кобрендиговый проект в России, ушёл из страны. На вопросы интересующихся клиентов о своём будущем в России в соцсетях представители JCB пока не ответили. Есть в России и настоящие китайские банки. Но в их перечне услуг карт пока не замечено. Банк Bank of China предлагает россиянам открытие счета, денежные переводы за пределы РФ и валютно-обменные операции, то же делает и ICBC, кроме того он переводит средства в оплату китайских виз. Есть и совсем экзотика — China Construction Bank предлагает даже ипотеку в России, видимо в первую очередь, гражданам Китая. До середины прошлого года он даже выдавал гражданам России свои карточки, сейчас данных об этом нет. Да и вряд ли в них была сейчас большая польза — они были привязаны к системе Visa, а China Construction Bank работает у нас через российское юрлицо ООО «Чайна Констракшн Банк». То есть, по факту, является российским банком, на который все ограничения Visa также распространялись бы.