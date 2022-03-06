Путин посмертно присвоил звание Героя России комбату подразделения ДНР «Спарта» Владимиру Жоге

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему в Волновахе Владимиру Жоге, командиру батальона «Спарта» ДНР. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Кремля.
«За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)», — говорится в сообщении.
28-летний командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб накануне в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой народной республики.
Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. С первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины, а командование «Спартой» принял осенью 2016 года после гибели ее создателя — Арсена Павлова, известного больше как Моторола.