Патриарх Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя высказался на тему Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл произнес проповедь после литургии в храме Христа Спасителя 6 марта. В ней он не только призвал всех к прощению друг друга, но и коснулся сложных отношений между Россией и Украиной.
«Сегодня, в Прощеное воскресенье, с одной стороны, я как пастырь ваш призываю всех к прощению грехов и обид, в том числе и там, где это сделать очень тяжело, там, где люди воюют друг с другом. Но прощение без справедливости есть капитуляция и слабость. Поэтому прощение должно сопровождаться непременным сохранением за собой права стоять на стороне света, на стороне Божьей правды», — сказал патриарх.
По мнению главы РПЦ, россияне на Украине «вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение». Патриарх с сожалением отметил, что многие избирают путь наименьшего сопротивления, выбирая тот, который указывают сильные мира сего. Он отметил, что православные люди в Донбассе страдают, а значит, нужно за них молиться.
«Восемь лет в Донбассе идет подавление, истребление людей. Восемь лет страданий, и весь мир молчит. Что это означает? Но мы-то знаем, что наши братья и сестры реально страдают, более того, за свою верность церкви могут пострадать», — заявил он.
В заключение патриарх Кирилл пожелал, чтобы Бог помог всем так пройти дни Великого поста, чтобы достойно встретить Пасху.