Патриарх Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя высказался на тему Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл произнес проповедь после литургии в храме Христа Спасителя 6 марта. В ней он не только призвал всех к прощению друг друга, но и коснулся сложных отношений между Россией и Украиной.



«Сегодня, в Прощеное воскресенье, с одной стороны, я как пастырь ваш призываю всех к прощению грехов и обид, в том числе и там, где это сделать очень тяжело, там, где люди воюют друг с другом. Но прощение без справедливости есть капитуляция и слабость. Поэтому прощение должно сопровождаться непременным сохранением за собой права стоять на стороне света, на стороне Божьей правды», — сказал патриарх.