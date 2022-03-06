СКА в шаге от выхода в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Победой хоккейного клуба СКА завершился третий матч 1/8 финала плей-офф КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила в Минске 6 марта.
СКА выиграл со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Голы за петербургский клуб забили Эмиль Галимов (24 минута), Георгий Солянников (28) и Никита Гусев (60). У минчан отличились Мальте Стрёмвалль (9) и Денис Мосалев (29).
Таким образом, СКА повел в серии со счетом 3–0. Следующий матч, который пройдет 8 марта в Минске, может стать последним в этой серии. В четвертьфинал проходит команда, первой набравшая четыре победы.