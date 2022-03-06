Аномальные пробки в центре Петербурга сохраняются. В них стоят полицейские

В и без того напряжённой обстановке ситуацию осложнило ДТП на перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы.
Заторы наблюдаются как на Невском проспекте, так и на Садовой, Фонтанке и других пересекающих его и окрестных улицах. Стоять в пробках приходится и силовикам.
Напротив Аничкова дворца очевидцы заметили силовиков рядом со старыми «Жигулями». Как выяснилось, это не задержание. У юношей заглох автомобиль, и сотрудники ГИБДД остановились, чтобы «прикурить» их аккумулятор.
Общая загруженность дорог Петербурга к вечеру снизилась до «зелёных» 3 баллов по шкале «Яндекса» — обычного показателя доя данного времени суток.