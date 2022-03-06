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Акционеры лишились контроля над «Альфа-банк Украина»

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Национальный банк Украины лишил акционеров «Альфа-банк Украина» права голосования своими акциями, сообщает 6 марта официальный телеграм-канал российского Альфа-банка.

Это значит, что акционеры потеряли контроль над банком.

Сейчас управление кредитным учреждением перешло в руки комитета из четырех назначенных независимых директоров, которые являются гражданами Украины. Россияне подали заявления о выходе из совета директоров.

Известно, что новая администрация намерена переименовать «Альфа-банк Украина» в Sense.

Как уверяют в финансовой организации, на деятельность Альфа-банка в РФ это никак не повлияет.

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