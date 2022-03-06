Акционеры лишились контроля над «Альфа-банк Украина»

Национальный банк Украины лишил акционеров «Альфа-банк Украина» права голосования своими акциями, сообщает 6 марта официальный телеграм-канал российского Альфа-банка.
Это значит, что акционеры потеряли контроль над банком.
Сейчас управление кредитным учреждением перешло в руки комитета из четырех назначенных независимых директоров, которые являются гражданами Украины. Россияне подали заявления о выходе из совета директоров.
Известно, что новая администрация намерена переименовать «Альфа-банк Украина» в Sense.
Как уверяют в финансовой организации, на деятельность Альфа-банка в РФ это никак не повлияет.