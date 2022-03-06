На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов

Закон о проведении эксперимента по сокращению выбросов парниковых газов на Сахалине подписал президент России Владимир Путин, сообщает 6 марта РИА Новости.



Задача процедуры, которая продлится с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2028 года, — достичь в регионе к концу 2025 года углеродной нейтральности, то есть снизить количество выбрасываемых в атмосферу газов до объема, который могут поглотить леса и океаны.

Кроме того, в ходе эксперимента выработают систему обращения углеродных единиц и выполнения квот, которые будут устанавливаться на год. Те предприятия, которые превысят выделенную квоту, должны будут за превышение заплатить. Ставки платы установит правительство РФ, за просрочку платежа или неполное внесение будет взиматься пеня.