На Невском проспекте транспортный коллапс, светофоры на Исаакиевской переведены в ручной режим

Невский проспект, Садовая улица, а также несколько прилегающих к Невскому улиц на карте окрашены бордовым цветом — значит, движение там максимально медленное. Пробка на Садовой улице от Никольского переулка до Дворцовой набережной, по оценке «Яндекса», вошла в топ-5 пробок за день. В целом загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса» на 16:40, составила 4 балла, это на 1 балл больше обычного воскресного показателя.
Светофоры на Исаакиевской площади переведены в ручной режим управления.
Отметим, что в центре города сегодня людно: много пешеходов и представителей силовых органов.