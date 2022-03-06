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На Невском проспекте транспортный коллапс, светофоры на Исаакиевской переведены в ручной режим

Аномальные пробки наблюдаются днём 6 марта в центре Петербурга. Это влияет на общегородской показатель.

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Невский проспект, Садовая улица, а также несколько прилегающих к Невскому улиц на карте окрашены бордовым цветом — значит, движение там максимально медленное. Пробка на Садовой улице от Никольского переулка до Дворцовой набережной, по оценке «Яндекса», вошла в топ-5 пробок за день. В целом загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса» на 16:40, составила 4 балла, это на 1 балл больше обычного воскресного показателя.

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Светофоры на Исаакиевской площади переведены в ручной режим управления.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Отметим, что в центре города сегодня людно: много пешеходов и представителей силовых органов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

PetAboveGrimes
Читаем "между строк", птичий язык😉Ну да, ну да...😂
261839681
Эти вредные манифестанты автозак перевернули;
"Девять человек пострадали в результате ДТП в центре столицы, при котором перевернулся автозак с задержанными на незаконной акции."
Zoltan
На фото со светофором первое что увидел - половинку свастики рядом с буквой Р.
Фак…
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