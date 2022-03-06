Группа разминирования ОМОН приехала на сообщение о бомбе в парадной дома на Седова

Жильцы дома 19 по улице Седова испуганы после утренней эвакуации 6 марта. Кто-то нашел предмет, похожий на бомбу, в четвертой парадной и сообщил в полицию. В итоге на место приехала группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу.



«Жильцы выходили на улицу. Полиция была, приезжали МЧС, скорая, сапёры. В настоящее время устройство обезврежено и вывезено. Но нам, жильцам, так и не сказали, муляж это был или по-настоящему», — посетовал читатель «Фонтанки».

По данным нашего издания, боеприпас, найденный в парадной, оказался учебным и опасности не представлял. После осмотра «игрушка» была передана полиции.