Пожар на Восстания был потушен за 20 минут, пострадал офис

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 11:29, с огнем удалось справиться к 11:54. Также в ГУ МЧС уточнили адрес, где случилось ЧП. Это дом № 53, а не 55, как сообщали ранее очевидцы. Здание известно в городе как Дом полярников.



В результате пожара на 2 этаже выгорело офисное помещение площадью 10 квадратных метров, пострадавших нет.