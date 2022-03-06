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Пожар на Восстания был потушен за 20 минут, пострадал офис

Возгорание в Центральном районе ликвидировано. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

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По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 11:29, с огнем удалось справиться к 11:54. Также в ГУ МЧС уточнили адрес, где случилось ЧП. Это дом № 53, а не 55, как сообщали ранее очевидцы. Здание известно в городе как Дом полярников.

В результате пожара на 2 этаже выгорело офисное помещение площадью 10 квадратных метров, пострадавших нет.

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