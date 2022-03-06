FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -5
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Центробанке разъяснили, что делать, если нужно перевести деньги за рубеж. Коммунальные счета всё еще можно оплачивать

0
Печать

Центробанк разъяснил, как на сегодняшний день обстоят дела с переводом денег за границу, 6 марта сообщает телеграм-канал регулятора.

— Могу ли я перевести деньги на свой счет за рубежом?

— Нет, сейчас этого сделать нельзя.

— Какую сумму денег я могу перевести другому человеку?

— Ежемесячно не более 5 тыс. долларов США или в любой другой валюте на ту же сумму.

— Мне нужно оплатить учебу за границей, лечение и провести коммунальные платежи. Это возможно?

— Да, перечислить деньги на счета иностранной организации, оказавшей услуги, можно.

— Медицинские услуги, провести коммунальные платежи?

— Да, такие платежи возможны: для этого надо перечислить деньги на счет иностранной организации, которая оказывает услуги.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний