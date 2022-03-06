В Центробанке разъяснили, что делать, если нужно перевести деньги за рубеж. Коммунальные счета всё еще можно оплачивать

Центробанк разъяснил, как на сегодняшний день обстоят дела с переводом денег за границу, 6 марта сообщает телеграм-канал регулятора.
— Могу ли я перевести деньги на свой счет за рубежом?
— Нет, сейчас этого сделать нельзя.
— Какую сумму денег я могу перевести другому человеку?
— Ежемесячно не более 5 тыс. долларов США или в любой другой валюте на ту же сумму.
— Мне нужно оплатить учебу за границей, лечение и провести коммунальные платежи. Это возможно?
— Да, перечислить деньги на счета иностранной организации, оказавшей услуги, можно.
— Медицинские услуги, провести коммунальные платежи?
— Да, такие платежи возможны: для этого надо перечислить деньги на счет иностранной организации, которая оказывает услуги.