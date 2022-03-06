Джонсон: Страны НАТО не испытывают враждебности к россиянам, но экономическое давление нужно усилить

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ни одна из стран НАТО не направляла на Украину свои боевые подразделения. Об этом говорится в статье New York Times.



Он также отметил, что страны НАТО не испытывают враждебности в отношении россиян и не ставят под сомнение величие страны.

«У нас нет враждебности по отношению к российским гражданам, и у нас нет желания ставить под сомнение величие страны и мировой державы», — говорится в статье Джонсона, где также сказано, что Россия «обладает превосходящей мощью».