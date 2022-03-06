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Джонсон: Страны НАТО не испытывают враждебности к россиянам, но экономическое давление нужно усилить

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ни одна из стран НАТО не направляла на Украину свои боевые подразделения. Об этом говорится в статье New York Times.

Он также отметил, что страны НАТО не испытывают враждебности в отношении россиян и не ставят под сомнение величие страны.

«У нас нет враждебности по отношению к российским гражданам, и у нас нет желания ставить под сомнение величие страны и мировой державы», — говорится в статье Джонсона, где также сказано, что Россия «обладает превосходящей мощью».

В то же время Борис Джонсон говорит о списке мер по противодействию «спецоперации» на Украине. Среди них усиление экономического давления на Россию и поддержка самообороны Украины.

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Комментарии (3)

Kruger
Мы не злопамятные, мы только злые и память у нас хорошая.
07A
Мы тоже питаем симпатии к Великобритании, не сомневаемся в ее роли в мировой истории и не испытываем враждебности к англичанам! Поэтому направим два контейнеровоза с изделиями группы компаний "Калашников" в Белфаст!
DenZol
Я зла тебе не желаю, но сделаю)
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