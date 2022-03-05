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Shell извинилась за покупку российской нефти и пообещала искать альтернативы

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Британская компания Shell публично принесла извинения за то, что ей приходится продолжать покупать российскую нефть.

«Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. Наши НПЗ производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми ежедневно пользуются люди. Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками», — заявили в компании (цитата по ТАСС).

В Shell подчеркнули, что «продолжат выбирать альтернативы российской нефти везде, где это возможно». Кроме того, всю прибыль, полученную за счет сырья из РФ, направят на оказание помощи населению Украины.

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Комментарии (5)

sektor7
Что я прочёл🤦🏻‍♂️
Классового врага содержат.
А где про особняки олигархов и яхты?
260657101
Компания Shell, заплатила примерно на 28,50 долларов за баррель меньше Dated Brent, мирового бенчмарка для торговли физической нефтью, взяв груз у Trafigura Group. Партия куплена на условиях доставки, то есть Shell не нужно будет разбираться с транспортировкой.

Да ладно, я бы не только извинялся когда купил бы товар, дешевле рынка в 5 раз.
Bad robot
Так если они так страдают, может не продавать, чтоб им не приходилось извиняться?
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