Shell извинилась за покупку российской нефти и пообещала искать альтернативы

Британская компания Shell публично принесла извинения за то, что ей приходится продолжать покупать российскую нефть.
«Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. Наши НПЗ производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми ежедневно пользуются люди. Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками», — заявили в компании (цитата по ТАСС).
В Shell подчеркнули, что «продолжат выбирать альтернативы российской нефти везде, где это возможно». Кроме того, всю прибыль, полученную за счет сырья из РФ, направят на оказание помощи населению Украины.