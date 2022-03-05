ВЦИОМ: 84% россиян доверяют российской армии

Большинство (84%) россиян доверяют отечественной армии. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 5 марта.
Согласно данным исследования, в котором приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, «скорее не доверяет» российской армии 10% населения. 70% граждан считают, что «военная операция для российских войск скорее проходит успешно». «Скорее неуспешной» ее считают 14%, еще 16% затруднились дать свою оценку. По сведениям ВЦИОМ, 71% россиян поддерживают решение провести военную операцию на Украине, каждый пятый (21%) «скорее не поддерживает». 8% затруднились ответить на этот вопрос.
При этом 46% россиян считают, что военная операция «преследует цели защитить Россию и не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины», 19% думают, что она нужна для «смены политического курса Украины», еще 18% — что цель в том, чтобы «защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР», 5% — «оккупировать Украину и присоединить ее к России».