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Песков: Премьер Израиля приехал в Кремль на переговоры с Путиным

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В Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом 5 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсуждают ситуацию вокруг Украины. Подробности беседы пока не приводятся.

На сайте Кремля указывается, что последний раз Путин и Беннет разговаривали 2 марта. Президент России разъяснил израильскому коллеге позицию Москвы по урегулированию ситуации на Украине. СМИ ранее писали, что президент Украины Владимир Зеленский просил Беннета стать посредником в переговорах с Россией.

Также следует отметить, что это первая международная встреча Владимира Путина в Москве после начала спецоперации на Украине.

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Комментарии (22)

hal9000
У этого Беннета опа горит...его дрючат со всех сторон а он не знает что сказать и Путин как партизан молчит о своих планах...
AlBerkut
Шо, таки прямо сегодня таки прямо и встреча? И премьер точно израильский?
А как же священная суббота, которая шаббат? 🤔

Ну и таки не удивлюсь, если в итоге всего договорнячка главные барыши получит именно маленькая, но гордая страна на Средиземном море...
ЗЫ: вот по моему глубокому ИМХО из всех стран мира самую последовательность и грамотную политику проводит именно Израиль. Вот у кого надо учиться всем, и правителям российским в первую очередь.
Vasya11
Не парьтесь.
Ещё в 2014-2015 гг., Б.Лазар со своей свитой, будучи на Донбасе заявил, что Донбас - Вотчина еврейского народа.
На ютуб канале была запись данного выступления. Но сейчас, если переходить по ссылке, то появляется 404.
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