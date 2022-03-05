Песков: Премьер Израиля приехал в Кремль на переговоры с Путиным

В Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом 5 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По его словам, в ходе переговоров стороны обсуждают ситуацию вокруг Украины. Подробности беседы пока не приводятся.
На сайте Кремля указывается, что последний раз Путин и Беннет разговаривали 2 марта. Президент России разъяснил израильскому коллеге позицию Москвы по урегулированию ситуации на Украине. СМИ ранее писали, что президент Украины Владимир Зеленский просил Беннета стать посредником в переговорах с Россией.
Также следует отметить, что это первая международная встреча Владимира Путина в Москве после начала спецоперации на Украине.