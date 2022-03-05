Минобороны РФ: Киев не желает продлевать «режим тишины», наступление возобновлено

Российские войска с 18:00 мск возобновили наступательные действия на Украине из-за нежелания Киева «воздействовать на националистов или продлевать режим тишины». Об этом 5 марта заявили в Минобороны РФ.



По данным ведомства, в субботу с 10 до 17 часов в районе Мариуполя и Волновахи был введен «режим тишины» для эвакуации населения. Однако из этих городов «не смог выйти ни один мирный житель».



«Националистические батальоны воспользовались «режимом тишины» для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций. В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать «режим тишины» наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

