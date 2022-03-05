Минобороны: Российские военные взяли под контроль базу ВСУ под Херсоном

Как отмечается в сообщении, украинские войска к моменту подхода к базе российских военнослужащих успели покинуть ее, оставив с техникой, вооружением и боеприпасами. Среди обнаруженных на базе трофеев — украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили «Урал». В нескольких метрах от стоянки — большой ангар. В нем расположен склад боеприпасов — всего более 4,5 тысячи тонн.
Министерство обороны РФ
Предположительно подготовку здесь проходили различные подразделения — морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы. На базе могло размещаться около четырех тысяч бойцов.
В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности.