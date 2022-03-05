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Учредитель издания «Важные истории»* признан «нежелательным» в России

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Минюст РФ внес латвийский фонд IStories fonds* (учредитель издания «Важные истории») в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Ранее он уже был признан СМИ-иноагентом.

«IStories fonds, Латвийская Республика», — обозначено в перечне. Решение было принято Генпрокуратурой еще 22 февраля.

Медиа стало в этом списке 53-м. Также 5 марта в перечне оказалась «Ассоциация развития журналистики»** (США).

«Важные истории» — российское интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях.

*IStories fonds внесен в реестр СМИ-иноагентов и в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

**Внесен в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

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Комментарии (4)

Инкогнито2021
Иностранный агент это знак КАЧЕСТВА
DjCvetkov
Когда фонтанку признают инностранным агентом? Ведь тут приветствуется проплаченная оппозиция против Российской Федерации, администраторы сайта не блокирует пользователей, которые льют грязь на нашу страну, фактически приветствуют это.
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