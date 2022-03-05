Учредитель издания «Важные истории»* признан «нежелательным» в России

Минюст РФ внес латвийский фонд IStories fonds* (учредитель издания «Важные истории») в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Ранее он уже был признан СМИ-иноагентом.



«IStories fonds, Латвийская Республика», — обозначено в перечне. Решение было принято Генпрокуратурой еще 22 февраля.



Медиа стало в этом списке 53-м. Также 5 марта в перечне оказалась «Ассоциация развития журналистики»** (США).



«Важные истории» — российское интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях.

