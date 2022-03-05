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СБП может работать медленнее из-за DDoS-атак

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Система быстрых платежей (СБП) кратковременно может работать медленнее из-за DDoS-атак, обрушившихся на каналы телеком-провайдеров. Об этом 5 марта предупреждает пресс-служба Банка России.

«Часть операций может проходить медленнее, или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что платежный и клиринговый центр СБП — Национальная система платежных карт (АО «НСПК») — взаимодействует с телеком-провайдерами по текущей ситуации.

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Комментарии (2)

Alex000
Точно "DDoS-атак"? Я бы больше на результат ухода Cogent поставил.
Трафик бетонной плитой придавило, заметно хорошо.
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