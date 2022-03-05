СБП может работать медленнее из-за DDoS-атак

Система быстрых платежей (СБП) кратковременно может работать медленнее из-за DDoS-атак, обрушившихся на каналы телеком-провайдеров. Об этом 5 марта предупреждает пресс-служба Банка России.



«Часть операций может проходить медленнее, или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств», — говорится в сообщении.



Отмечается, что платежный и клиринговый центр СБП — Национальная система платежных карт (АО «НСПК») — взаимодействует с телеком-провайдерами по текущей ситуации.

