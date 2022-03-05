Грузовик «поклонился», встретившись лицом к лицу с легковой на Васильевском острове

На пересечении Большого проспекта В. О. и 12-й линии В. О. столкнулись грузовой и легковой автомобили, сообщает читатель «Фонтанки». Судя по фото, столкновение было лобовым. Легковую передней частью выкинуло на тротуар, у нее существенные повреждения и почти оторвана крышка капота. У фургона наклонена вперед кабина.
На место прибыла машина скорой помощи, но о пострадавших не сообщается.
Между тем пробки в Петербурге в 16:27 достигли 9 баллов. Это на 3 балла выше обычного, сообщают «Яндекс.Пробки». Ожидается, что на этом уровне они останутся в ближайшие три часа.