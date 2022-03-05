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Грузовик «поклонился», встретившись лицом к лицу с легковой на Васильевском острове

Лобовое ДТП с грузовиком затруднило движение в Василеостровском районе Петербурга днем 5 марта. Пробки в городе доросли до 9 баллов.

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Фото: Читатель «Фонтанки»
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На пересечении Большого проспекта В. О. и 12-й линии В. О. столкнулись грузовой и легковой автомобили, сообщает читатель «Фонтанки». Судя по фото, столкновение было лобовым. Легковую передней частью выкинуло на тротуар, у нее существенные повреждения и почти оторвана крышка капота. У фургона наклонена вперед кабина.

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На место прибыла машина скорой помощи, но о пострадавших не сообщается.

Между тем пробки в Петербурге в 16:27 достигли 9 баллов. Это на 3 балла выше обычного, сообщают «Яндекс.Пробки». Ожидается, что на этом уровне они останутся в ближайшие три часа.

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Фото: Читатель «Фонтанки»

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