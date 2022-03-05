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ДНР: Гуманитарным коридором в Мариуполе воспользовались 17 человек, а из Волновахи никто не вышел

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Гуманитарным коридором для выхода беженцев из Мариуполя смогли воспользоваться 17 человек, в том числе дети. Об этом 5 марта заявил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться оттуда 17 человек — 12 взрослых и пять детей», — сказал он.

Он добавил, что по гумкоридору в Волновахе никто до сих пор не вышел, пишет ТАСС.

Ранее в Минобороны России сообщили, что «националисты не выпускают мирных жителей и иностранных граждан» из Мариуполя и Волновахи. По данным военного ведомства, гуманитарные коридоры открылись 5 марта с 10:00 мск, с этого момента войска РФ объявили режим тишины.

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