«Весенний трамвай» совершил «цветочный рейс» по Петербургу

Акцию, приуроченную к 8 марта, СПб ГУП «Горэлектротранс» провел совместно с «Авторадио», рассказали в пресс-службе предприятия. Для ее проведения выбрали трамвай №3 — его маршрут считается видовым: трасса проходит через Троицкий мост, откуда открывается живописный вид на Петропавловскую крепость.
Цветами одаривали не только пассажирок в трамвае, но и женщин, девушек и девочек на остановках, и даже в автомобилях, пока состав стоял для посадки-высадки. Трехлетняя пассажирка «цветочного рейса» Лида, получив в подарок розочку, рассказала по секрету, что 8 марта в подарок маме будет помогать ей мыть посуду.