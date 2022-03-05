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«Весенний трамвай» совершил «цветочный рейс» по Петербургу

По центру Петербурга в субботу, 5 марта, проехал «Весенний трамвай». Во время рейса пассажиркам дарили цветы в честь приближающегося Международного женского дня.

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Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»
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Акцию, приуроченную к 8 марта, СПб ГУП «Горэлектротранс» провел совместно с «Авторадио», рассказали в пресс-службе предприятия. Для ее проведения выбрали трамвай №3 — его маршрут считается видовым: трасса проходит через Троицкий мост, откуда открывается живописный вид на Петропавловскую крепость.

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Цветами одаривали не только пассажирок в трамвае, но и женщин, девушек и девочек на остановках, и даже в автомобилях, пока состав стоял для посадки-высадки. Трехлетняя пассажирка «цветочного рейса» Лида, получив в подарок розочку, рассказала по секрету, что 8 марта в подарок маме будет помогать ей мыть посуду.

Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

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Комментарии (2)

СпортивнаяДевушка
Это прекрасно! Надо больше позитива, иначе мы все протухнем на мрачняках, упадёт имменная система, заболеем....
Gudd-Head
[всем это понравилось]
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