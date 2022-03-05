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Лавров: Зеленский хочет спровоцировать конфликт между НАТО и Россией

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Россия пока не получила от Украины сроков третьего раунда переговоров, Киев затягивает их. Об этом 5 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы, как хорошо было известно украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвигаться на проведение такого третьего раунда», — цитирует министра ТАСС.

По словам Лаврова, «озлобленные заявления Зеленского не добавляют оптимизма». В Москве считают, что президент Украины хочет «спровоцировать конфликт между НАТО и Россией», а переговоры ему не нужны.

«Если он расстроился, что НАТО не вступилось за него, как он надеялся, значит, он всё-таки полагается на урегулирование конфликта путём вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путём переговоров?», сказал Лавров.

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