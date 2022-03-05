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ОМОН освободил девушку, которую четверо мигрантов в центре Петербурга посадили насильно в машину

Полиция запросила помощи у ОМОНа Росгвардии после сообщения о женщине, которую насильно посадили в машину на Садовой улице.

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План «Перехват» ввели накануне около половины шестого вечера, после того, как в полицию поступило сообщение о четырех мужчинах, которые запихали на заднее сиденье «Хендэ Солярис» девушку, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и области 5 марта.

Бойцы ОМОНа блокировали указанную машину на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы. Плачущую девушку из салона вывели, а четверых находившихся в салоне мужчин, которые являются гражданами одного из среднеазиатских государств, передали полицейским.

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Комментарии (7)

Викторина
Я даже и не сомневалась, что надо ставить на чёрное.
А община старейшин уже подключилась к данному вопросу??
Veles
Ну хоть что то полезное сделали
266197170
Надеюсь, задержание узбеков произошло максимально жёстко. На Родину их повезут в товарном вагоне? Хотя ссориться с ними сейчас опасно, может быть, придётся ехать туда на заработки...
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