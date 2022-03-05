ОМОН освободил девушку, которую четверо мигрантов в центре Петербурга посадили насильно в машину

План «Перехват» ввели накануне около половины шестого вечера, после того, как в полицию поступило сообщение о четырех мужчинах, которые запихали на заднее сиденье «Хендэ Солярис» девушку, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и области 5 марта.



Бойцы ОМОНа блокировали указанную машину на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы. Плачущую девушку из салона вывели, а четверых находившихся в салоне мужчин, которые являются гражданами одного из среднеазиатских государств, передали полицейским.

