Центробанк снизил официальный курс евро перед длинными выходными

Центробанк РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют на 6–9 марта.
Курс единой европейской валюты опустился с 116,53 до 115,62 рубля.
Курс доллара при этом не изменился и составляет 105,81 рубля.
04 марта 2022, 13:49ЦБ понизил курс доллара и евро на 5 марта
03 марта 2022, 14:25Центробанк установил курсы валют на 4 марта. Доллар выше на 8 рублей, евро — на 9 с лишним
24 февраля 2022, 14:36ЦБ установил на завтра новые курсы валюты. Они не такие страшные, как были утром у банков
01 марта 2022, 13:12ЦБ снизил стоимость обмена рубля на доллар и евро
25 октября 2021, 20:01Курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter