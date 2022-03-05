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Центробанк снизил официальный курс евро перед длинными выходными

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Центробанк РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют на 6–9 марта.

Курс единой европейской валюты опустился с 116,53 до 115,62 рубля.

Курс доллара при этом не изменился и составляет 105,81 рубля.

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Комментарии (7)

Главный спец по технике консервации
Просто таки обрушил!
Coulthard
Летим с 9 этажа, три пролетели, пока всё хорошо.
А13579
Опа, на 91 копейку упал! Бегу покупать, пока не разобрали…
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