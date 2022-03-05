В Большом театре кукол откроется Центр развития режиссуры

«Центр развития режиссуры — это образовательная сессия, куда набираются специалисты — драматурги, художники, театральные менеджеры, которые нужны молодым режиссерам для повышения квалификации. И каждый раз она должна заканчиваться отчетным фестивалем, где режиссерские работы будут представлены вниманию публики и продюсерам, директорам театров, критикам», — рассказал о проекте главный режиссер БТК Руслан Кудашов.

В Большом театре кукол будут обучать молодых режиссеров-кукольников: специалисты театрального дела будут помогать им выпускать спектакли. Об этом «Фонтанке» сообщили 5 марта в пресс-службе театра.

Кудашов организовывает подобные мероприятия не впервые: на базе БТК дважды проходил фестиваль «БТК.Generation», который подвел итог 5-летнего обучения курса студентов. На фестивале работала та же схема — молодым режиссерам в помощь предоставляли театральных специалистов разного профиля. Профессиональная команда помогала выпускнику пройти полный цикл создания спектакля — от замысла и худсовета до пост-продакшна и выпуска.



«Молодым режиссерам нужна поддержка. Большинство из них растворяется в небытии, потому что театр не любит, когда режиссер ошибается. Это обходится слишком дорого. Нашему театру не привыкать кидаться во всякие крайности — мы позволяем это и новому поколению», — отметил Кудашов.



5 марта Руслан Кудашов отметил свое 50-летие. Он руководит БТК с 2006 года. С его появлением в театре была сформирована молодая труппа, почти полностью обновлен репертуар, организованы три фестиваля и режиссерская лаборатория. С 2006-го по 2022 год Кудашов поставил в Большом театре кукол 37 спектаклей для детей и взрослых: «Вий», «Башлачев. Человек поющий», «Высоцкий. Реквием», «Екклесиаст» и многие другие. Спектакли БТК отмечены премиями «Золотой софит», «Золотая маска» и другими наградами. С 2017 года Руслан Кудашов ведет режиссерский курс на факультете театра кукол в РГИСИ.

