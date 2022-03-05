Keep Calm. Шумные соседи теперь ответят перед полицией Петербурга

Как сообщили в Смольном 5 марта, соглашение, о котором задумались в 2018 году, накануне подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Документ передаёт ГУ МВД по Петербургу и области полномочия составлять протоколы на нарушителей Закона о тишине.



Его нормы вышли из-под юрисдикции МВД в 2013 году после решения Верховного суда. После этого полицейские, приезжая на жалобы о ночном шуме, по сути, лишь повторяли требование убавить громкость — оформлять протоколы и выписывать штрафы могли только сотрудники комитета по вопросам законности и правопорядка.

