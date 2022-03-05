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1С поднимает цены на некоторые продукты в 10 раз

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Цены на «1С:Предприятия 8» вырастут в 10 раз из-за ограниченного запаса USB-ключей защиты.

«В связи с ограниченным запасом USB-ключей защиты «1С:Предприятия 8» и неясными перспективами их новых поставок с 05.03.2022 цена всех программных продуктов с аппаратной защитой (коробок с ключами USB, со словом «USB» в названии) повышается в 10 раз», — говорится в заявлении на сайте 1С, опубликованном 5 марта.

В компании отметили, что новые правила не коснутся тех, кто оформил заказ до 18:00 4 марта. Для них отгрузка произойдет по старой цене.

В 1С уже обратились к партнерам с просьбой проинформировать о новой ценовой политике.

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Комментарии (29)

firma
Аналогичные продукты с программной защитой продаются по прежним ценам — в том же заголовке.
Zlobodey
А электронная подпись не катит? Usb ключ - лютый архаизм
Ivanov_I_I
и вправду никто, похоже, по ссылке не сходил, почитать первоисточник.
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