1С поднимает цены на некоторые продукты в 10 раз

Цены на «1С:Предприятия 8» вырастут в 10 раз из-за ограниченного запаса USB-ключей защиты.



«В связи с ограниченным запасом USB-ключей защиты «1С:Предприятия 8» и неясными перспективами их новых поставок с 05.03.2022 цена всех программных продуктов с аппаратной защитой (коробок с ключами USB, со словом «USB» в названии) повышается в 10 раз», — говорится в заявлении на сайте 1С, опубликованном 5 марта.



В компании отметили, что новые правила не коснутся тех, кто оформил заказ до 18:00 4 марта. Для них отгрузка произойдет по старой цене.

