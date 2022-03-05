Спецназ Росгвардии спас сотрудницу бара в центре Петербурга от клиента с ножом

Перепуганный мужчина прибежал на базу ОМОНа в Адмиралтейском районе с просьбой спасти сотрудников кафе по соседству.



Очевидец рассказал, что вечером 3 марта в заведение в Львином переулке пришел нетрезвый мужчина и стал угрожать ножом персоналу, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 5 марта.



Бойцы ОМОНа «Бастион» оперативно выдвинулись к кафе и около него увидели мужчину, на которого указал очевидец.



«На просьбу сотрудников ОМОН остановиться мужчина не отреагировал и попытался скрыться, но был ими незамедлительно задержан и затем передан сотрудникам полиции для установления обстоятельств», — сообщили в ведомстве.

