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Спецназ Росгвардии спас сотрудницу бара в центре Петербурга от клиента с ножом

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Перепуганный мужчина прибежал на базу ОМОНа в Адмиралтейском районе с просьбой спасти сотрудников кафе по соседству.

Очевидец рассказал, что вечером 3 марта в заведение в Львином переулке пришел нетрезвый мужчина и стал угрожать ножом персоналу, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 5 марта.

Бойцы ОМОНа «Бастион» оперативно выдвинулись к кафе и около него увидели мужчину, на которого указал очевидец.

«На просьбу сотрудников ОМОН остановиться мужчина не отреагировал и попытался скрыться, но был ими незамедлительно задержан и затем передан сотрудникам полиции для установления обстоятельств», — сообщили в ведомстве.

В отделе полиции, куда доставили 28-летнего дебошира, выяснилось, что прогулки по питейным заведениям были ему строго противопоказаны в силу процессуального статуса и того, что суд ограничил свободу данному гражданину. Его действия сотрудники ФСИН должны были контролировать с помощью электронного браслета.

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