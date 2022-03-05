В Петербурге откроется выставка, посвящённая таинству материнства

В Северной столице 8 марта откроется фотовыставка «Мой гений, мой ангел, мой друг», посвящённая таинству материнства.

«Выставка «Мой гений, мой ангел, мой друг» — это большая история мам со всего мира. Здесь собрана вся красота и весь труд: моменты счастья и грусти, усталости и даже отчаяния. В экспозиции представлены все периоды материнства: беременность, рождение, взросление детей и старение родителей», — рассказали организаторы.

Каждый этап отражен несколькими фотографиями авторов, каждая фотография сопровождена удивительной историей о героях.



«Я Света, и у меня трое детей, — рассказывает свою историю одна из героинь проекта. — Первая дочка Таисия, умная и прекрасная, — она инвалид. Одна она у меня была 7 лет. И это были самые тяжёлые годы в моей жизни, принятия инвалидности, лечение, реабилитация, скандалы с мужем на фоне всех проблем. Это было тяжёлое родительство! Я настолько её люблю, что переживала за неё каждую секунду, и мучилась от того, что не могу её вылечить. Я хотела ещё детей, хотела больше для Таисии, чтобы её в будущем оберегали, помогали, чтобы у неё была большая семья. Но позже я поняла, что это нужно не Тасе, а мне, чтобы вылечить меня, мою душу <…>».

Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Проект начинался как всероссийский, но в итоге перерос в международный. Заявки на участие поступили из самых разных уголков нашей страны, а также Украины, Беларуси, Казахстана, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Америки. На участие было прислано более 150 заявок, из которых были отобраны 62 лучших.

«Сегодня общество требует от женщины быть не просто мамой, а успешной бизнес-леди, иметь хобби, обеспечивать себя, быть независимой и ещё десяток пунктов, не касающихся самой главной ценности — материнства. Многодетным семьям вместо восхищения достаются одни упрёки и неприятие обществом. Мы забыли, что за каждым человеком (спортсменом, бухгалтером, политиком, мировой звездой) стоит мама, которая его выносила, родила и воспитала», — говорят организаторы выставки.

