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Коронавирус напоминает о себе. В России его всё меньше

За последние сутки в России выявлено 86 769 случаев COVID-19. Выздоровели 155 725 человек, скончались 750. Об этом 5 марта говорится в сводке оперштаба.

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Количество госпитализаций за минувший день снизилось на 5,6 %. Но на 3 % сократилась выписка.

В Петербурге ковидом заболел еще 3 481 человек. Вылечились 9 922, а умер 61 пациент. Всего с начала пандемии в городе выявили 1 456 195 случаев коронавируса. В Ленобласти количество инфицированных увеличилось на 647.

Первое место по суточной заболеваемости у Свердловской области (4 802).

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