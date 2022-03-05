Количество госпитализаций за минувший день снизилось на
В Петербурге ковидом заболел еще
Первое место по суточной заболеваемости у Свердловской области (
Коронавирус напоминает о себе. В России его всё меньше
За последние сутки в России выявлено
Количество госпитализаций за минувший день снизилось на
В Петербурге ковидом заболел еще
Первое место по суточной заболеваемости у Свердловской области (
31 октября 2021, 11:45В Петербурге зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19 с начала года
23 ноября 2021, 13:18В Петербурге остановился рост числа больных с коронавирусом
21 ноября 2021, 12:17Число поступивших в ковидные стационары в Петербурге — за сутки на 100 меньше
21 февраля 2022, 16:31В Петербурге осталось менее 130 тысяч пациентов с коронавирусом
28 февраля 2022, 11:27На фронтах борьбы с коронавирусом перелом. COVID-19 отступает
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