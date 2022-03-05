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Call of Duty замирает. Продажи останавливают разработчики видеоигр Activision Blizzard и Electronic Arts

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Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard (World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty) приостанавливает продажу своих игр в России до урегулирования ситуации с Украиной. Об этом сообщается на его сайте.

В компании заверили, что безопасность сотрудников — это основной приоритет руководства. «Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь нашим сотрудникам и их семьям, которых непосредственно затронула эта трагедия», — отмечается в сообщении.

Аналогичное решение принял разработчик компьютерных игр Electronic Arts. Игры нельзя будет купить в российском магазине в Origin, в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах, а также и в Белоруссии, передаёт РБК.

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