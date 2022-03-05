Call of Duty замирает. Продажи останавливают разработчики видеоигр Activision Blizzard и Electronic Arts

Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard (World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty) приостанавливает продажу своих игр в России до урегулирования ситуации с Украиной. Об этом сообщается на его сайте.



В компании заверили, что безопасность сотрудников — это основной приоритет руководства. «Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь нашим сотрудникам и их семьям, которых непосредственно затронула эта трагедия», — отмечается в сообщении.



Аналогичное решение принял разработчик компьютерных игр Electronic Arts. Игры нельзя будет купить в российском магазине в Origin, в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах, а также и в Белоруссии, передаёт РБК.

