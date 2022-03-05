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Кирпичи на ноги — из окна и в пруд. В психлечебнице Петербурга нашли обвиняемого в убийстве, которое показало всплытие 12 лет назад

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Следователи Ленинградской области навестили в Петербурге завсегдатая психиатрической лечебницы. Пожелали душевного равновесия и предъявили обвинение в убийстве, скрыть которое не помогли вода и кирпичи.

О минувшем 39-летнему пациенту психиатрической больницы с интенсивным наблюдением на Арсенальной улице напомнили накануне, стало известно «Фонтанке» 5 марта. В обвинении — убийство под Гатчиной, о котором узнали в конце мая 2009 года.

Тогда в пожарном пруду на Введенской, 19, в посёлке Дружная Горка всплыл утопленник. На то, что это не подвыпивший пловец, который не смог добраться до берега, намекали связанные за спиной руки и кирпичи на ногах. В погибшем опознали 50-летнего местного жителя, тогда же возбудили дело по статье 105 УК.

В феврале этого года оперативники уголовного розыска снова опросили его вдову с сыном, в доме провели обыск и в деле появился обвиняемый.

Следователи установили, что жителя Дружной Горки убивали в его же доме в ноябре 2008 года. Преступник избил его до потери сознания, связал, сбросил с балкона и утопил в пожарном пруду, расположенном менее чем в ста метрах. Кирпичи выполняли роль груза и полгода не давали телу всплыть. Эксперты заключили, что причина смерти — утопление.

Для обвиняемого это не первое дело и даже не первая статья об убийстве. В анамнезе также имущественные преступления. С 2003 года суды по меньшей мере четырежды направляли его в психдиспансеры. В больницу на Арсенальную пациент попал в 2014 году после того, как годом ранее в деревне Семрино расправился с хозяйкой приглянувшихся ему ценностей.

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Комментарии (2)

AlBerkut
У меня два вопроса.
1. А что, сразу после убийства/исчезновения/обнаружения трупа было не произвести нормально осмотр вероятного места преступления? Понадобилось больше 10 лет ждать, да? А может и зряплату ментам да следакам так же платить, а что, подождут лет 10...
2. Ну и нафига спрашивается этот биомусор со справкой, чтобы 'подлечиться' и выйти, чтоб за старое и привычное взяться, да? А может всё же пусть присяжные решат его судьбу окончательно, только мораторий один отменим...
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Тогда еще не расчленяли. Это стало модным позже.
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