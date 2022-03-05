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На «Госуслугах» заработал спецсервис для возвращающихся в Россию туристов

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Ростуризм и Минцифры РФ запустили на «Госуслугах» форму обратной связи для туристов, испытывающих трудности с возвращением в Россию из-за рубежа. Спецсервис создан по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сообщили 5 марта в Ростуризме.

Ведомство уточняет, что через данный сервис на «Госуслугах» можно передать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете, которые позволят Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой.

В Ростуризме также напомнили, что если у туристов есть возможность и нет времени ждать, рекомендуется рассмотреть существующие варианты возврата в РФ через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт.

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