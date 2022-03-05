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Одинокого гитариста задержали в Петербурге по делу о сексуальном насилии над сестрами из Шушар

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«Детский» отдел уголовного розыска задержал 49-летнего жителя Московского района по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух девочек.

Подозреваемый, по версии следствия, в 2018 году в квартире в поселке Шушары имитировал анальный секс с 9-летней дочкой и трогал её 7-летнюю сестру.

Мужчину задержали по месту жительства в квартире на Обводном канале, где он прописан с отцом.

В социальных сетях он подписан на группу «Ищу друзей в Петербурге» и постит видео и фото с известными гитаристами.

По предварительной информации, задержанный дал признательные показания.

Пока он задержан по статье 91 УПК — на двое суток.

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