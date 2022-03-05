Одинокого гитариста задержали в Петербурге по делу о сексуальном насилии над сестрами из Шушар

«Детский» отдел уголовного розыска задержал 49-летнего жителя Московского района по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух девочек.



Подозреваемый, по версии следствия, в 2018 году в квартире в поселке Шушары имитировал анальный секс с 9-летней дочкой и трогал её 7-летнюю сестру.



Мужчину задержали по месту жительства в квартире на Обводном канале, где он прописан с отцом.



В социальных сетях он подписан на группу «Ищу друзей в Петербурге» и постит видео и фото с известными гитаристами.

