Минобороны: Войска ДНР за ночь продвинулись на 27 км, уничтожен склад с противотанковыми ракетными комплексами в Житомире

Военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. За ночь они продвинулись на 27 километров. Об этом в ходе утреннего брифинга 5 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских ВС тем временем продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка.

