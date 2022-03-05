FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -2
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минобороны: Войска ДНР за ночь продвинулись на 27 км, уничтожен склад с противотанковыми ракетными комплексами в Житомире

Печать

Военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. За ночь они продвинулись на 27 километров. Об этом в ходе утреннего брифинга 5 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских ВС тем временем продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка.

Российские военные уничтожили большой склад с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и Nlow в Житомире. Всего за время операции на Украине поражено 2 037 объектов военной инфраструктуры.

Ранее «Фонтанка» писала, что Минобороны РФ с 10:00 субботы, 5 марта, объявило режим тишины и открыло гуманитарные коридоры для жителей Мариуполя и Волновахи. Они согласованы с украинской стороной.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Новости компаний