Минобороны: Войска ДНР за ночь продвинулись на 27 км, уничтожен склад с противотанковыми ракетными комплексами в Житомире

Военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. За ночь они продвинулись на 27 километров. Об этом в ходе утреннего брифинга 5 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских ВС тем временем продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка.
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Ранее «Фонтанка» писала, что Минобороны РФ с 10:00 субботы, 5 марта, объявило режим тишины и открыло гуманитарные коридоры для жителей Мариуполя и Волновахи. Они согласованы с украинской стороной.