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Не выходной и не рабочий. Пробки в Петербурге не определились, но съехать с ЗСД на Благодатную сложно

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Загруженность дорог Петербурга утром 5 марта на 1–2 балла ниже обычного. «Четвёрка» (на 2 балла ниже обычного по шкале «Яндекса») около 8:55 уступила место «пятёрке», но через несколько минут загруженность дорог снова снизилась до 4.

Среди самых проблемных участок — пересечение Благодатной и Кубинской улиц. Там пользователи «Яндекс.Карт» отметили ДТП. Из-за него затруднён съезд и заезд на ЗСД.

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«На ЗСД огромная пробка на съезде на Благодатную, никогда ещё такого не было, многие пытаются влезть в полосу для транспондера, из-за чего пробка усугубляется. Дурацкий светофор, работающий в режиме 20/120 на перекрестке с Кубинской, тоже всех держит, многие рискуют опоздать на работу», — сетует читатель «Фонтанки».

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