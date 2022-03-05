Не выходной и не рабочий. Пробки в Петербурге не определились, но съехать с ЗСД на Благодатную сложно

Загруженность дорог Петербурга утром 5 марта на 1–2 балла ниже обычного. «Четвёрка» (на 2 балла ниже обычного по шкале «Яндекса») около 8:55 уступила место «пятёрке», но через несколько минут загруженность дорог снова снизилась до 4.
Среди самых проблемных участок — пересечение Благодатной и Кубинской улиц. Там пользователи «Яндекс.Карт» отметили ДТП. Из-за него затруднён съезд и заезд на ЗСД.
«На ЗСД огромная пробка на съезде на Благодатную, никогда ещё такого не было, многие пытаются влезть в полосу для транспондера, из-за чего пробка усугубляется. Дурацкий светофор, работающий в режиме 20/120 на перекрестке с Кубинской, тоже всех держит, многие рискуют опоздать на работу», — сетует читатель «Фонтанки».