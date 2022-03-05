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CNN, ABC и CBS прекращают вещание из России

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Американские телеканалы ABC, CBS и CNN решили прекратить вещание из РФ.

«CBS News на данный момент не вещает из России, пока мы наблюдаем за условиями для нашей команды в стране, учитывая принятый сегодня закон о медиа», — цитирует РИА Новости 5 марта комментарий представителя канала изданию Deadline.

В CBS News ТАСС подтвердили, что в настоящий момент не осуществляют вещание из России.

«CNN прекратит вещание в России, продолжит оценивать ситуацию и будет определять дальнейшие шаги по мере ее развития», — говорится в Twitter телекомпании без уточнения времени вступления решения в силу.

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Комментарии (1)

Zlobodey
Как вышел закон про фейки, западным сми попросту нечего стало постить)))))
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