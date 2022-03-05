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Хельсинки готов обсуждать вступление в НАТО

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Правительство Финляндии готово обсуждать вступление страны в НАТО, поскольку изменилось отношение граждан страны к этому вопросу, заявил президент Суоми Саули Ниинистё в интервью телеканалу Fox News после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», — цитирует ТАСС Ниинистё.

По его словам, Хельсинки занимается тем, чтобы «определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее».

В конце февраля телекомпания Yle провела опрос, который показал, что большинство граждан Финляндии выступают за вступление в Североатлантический альянс (53 % респондентов). Против высказались 28 %, 19 % не смогли определиться. Аналогичный опрос проводился последний раз в 2017 году, с тех пор поддержка НАТО, по данным Yle, выросла на 34 %.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что вступление Швеции и Финляндии может пройти очень быстро, но если они сами этого захотят.

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Комментарии (15)

Nurofen
Очень опрометчивое решение Швеции и Финляндии вступать в НАТО, в случае мирового замеса их столицы попадут под раздачу ЯО, а без НАТО у них есть шанс остаться не тронутыми ЯО, хотя в случае мирового замеса это наверно не спасет но даст шанс выжить. Всего одна грязная бомба и Финляндии не будет, с точки зрения обороны нашей страны, ядерным ударам грязными бомбами покроют все страны нато по периметру страны, дабы избежать наземного вторжения.
AlBerkut
Ну а как бы емнип внеблоковый статус Финляндии это же условие мирного договора от 44 года, так? То есть он будет расторгнут, ага? 🤔😉

Ну а с чисто технической точки зрения особых проблем нет. Финка маленькая, её вооружённые силы ещё меньше, то есть переход на другие стандарты (помнится мне они и лицуху на калаша купили когда-то) не повлечёт больших затрат $ или €.
Единый стандарт подразумевает унификацию как калибров оружия ( .223rem, .308win, .50BMG, 9*19Luger), так и средств шифрования/связи/опознавания, ну и так далее. Кстати, вроде как даже стрелковое оружие ещё и под магазин от М16 должно быть, но это не точно...
Mjui
Интересно, что придумает ВВП, когда финики, и шведы вступят в альянс. А ещё не очень понятно, почему мы страдаем за амбиции кого-то?
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