Хельсинки готов обсуждать вступление в НАТО

Правительство Финляндии готово обсуждать вступление страны в НАТО, поскольку изменилось отношение граждан страны к этому вопросу, заявил президент Суоми Саули Ниинистё в интервью телеканалу Fox News после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.



«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», — цитирует ТАСС Ниинистё.



По его словам, Хельсинки занимается тем, чтобы «определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее».

