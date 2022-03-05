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Сингапур ввёл санкции против ряда банков РФ и запретил поставки техники

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Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура, являющееся центральным банком страны, решили прекратить инвестировать в ценные бумаги российского правительства и ЦБ РФ. Эта мера распространяется на организации, принадлежащие российскому правительству и ЦБ и контролируемые ими. Под санкции Сингапура попали банки ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк и «Россия» — финансовые институты страны не могут вести с ними дела и должны заморозить их активы, передаёт 5 марта РИА Новости.

«Финансовым институтам в Сингапуре запрещено проводить операции, заключать сделки и предоставлять финансовые услуги, которые способствуют привлечению капитала российским правительством, Центробанком РФ или другими субъектами, которые им принадлежат или контролируются ими», — говорится в сообщении.

Кроме того, Сингапур вводит экспортный контроль на товары, которые в России могут быть прямо использованы для военных или киберопераций.

«Мы вводим запрет на поставки в Россию всех товаров военного назначения, а также товаров двойного назначения из категорий «электроника», «компьютеры», «телекоммуникации» и «информационная безопасность», — проинформировал МИД страны.

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