Сингапур ввёл санкции против ряда банков РФ и запретил поставки техники

Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура, являющееся центральным банком страны, решили прекратить инвестировать в ценные бумаги российского правительства и ЦБ РФ. Эта мера распространяется на организации, принадлежащие российскому правительству и ЦБ и контролируемые ими. Под санкции Сингапура попали банки ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк и «Россия» — финансовые институты страны не могут вести с ними дела и должны заморозить их активы, передаёт 5 марта РИА Новости.



«Финансовым институтам в Сингапуре запрещено проводить операции, заключать сделки и предоставлять финансовые услуги, которые способствуют привлечению капитала российским правительством, Центробанком РФ или другими субъектами, которые им принадлежат или контролируются ими», — говорится в сообщении.

