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Moody's и Fitch понизили рейтинг России, в новом списке понижений Fitch — десятки компаний

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России с «BBB» до «B», а Moody's — до «В3», сразу на шесть ступеней, с возможностью дальнейшего понижения, передаёт 5 марта РИА Новости.

Также Fitch понизило рейтинги (с возможностью понижения) 32 российских банков и их внутренних и международных дочерних компаний, 11 энергетических компаний, девелоперов ПИК и ЛСР, 26 российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых. Это решение последовало вслед за понижением суверенного рейтинга России до уровня «B» 2 марта 2022 года.

В число банков вошли в том числе Сбербанк, «Тинькофф банк», Райффайзенбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, в число компаний — «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Русал», «Алроса», «Татнефть», «Новатэк», «Северсталь», «Норильский никель», «Башнефть», Новолипецкий, Магнитогорский металлургические комбинаты, «Металлоинвест», «Сибур Холдинг».

«Рейтинговые действия отражают серьезное потрясение для операционной среды в России и снижение финансовой гибкости», — цитирует РИА Новости сообщение Fitch Ratings.

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