Moody's и Fitch понизили рейтинг России, в новом списке понижений Fitch — десятки компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России с «BBB» до «B», а Moody's — до «В3», сразу на шесть ступеней, с возможностью дальнейшего понижения, передаёт 5 марта РИА Новости.



Также Fitch понизило рейтинги (с возможностью понижения) 32 российских банков и их внутренних и международных дочерних компаний, 11 энергетических компаний, девелоперов ПИК и ЛСР, 26 российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых. Это решение последовало вслед за понижением суверенного рейтинга России до уровня «B» 2 марта 2022 года.

