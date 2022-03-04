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Дрозденко сообщил о первом погибшем военном из Ленобласти на Украине

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Губернатор Александр Дрозденко вечером 4 марта сообщил о первом погибшем военном из Ленобласти во время спецоперации на Украине, передает 47news.

«В спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине героически погиб наш земляк, воин Дмитрий Александрович Федосеев... Разделяю огромную боль утраты с родителями Дмитрия, его друзьями, одноклассниками по Лесогорской школе, всеми, кто любил этого сильного, смелого, доброжелательного и открытого парня», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы региона.

Спецоперация России на Украине продолжается девятый день. Это первое официальное сообщение о потерях среди военнослужащих из Ленобласти.

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Комментарии (26)

X-кот
т.к. Россия категорически отказывается забирать убитых , находящихся на территории подконтрольной Украине, ВСУ вынуждены их хоронить в братских могилах При этом подлежат опознанию далеко не все. , особенно из разбитой и сожженной боевой техники. Поэтому 7 миллионов за своих детей-мужей-сыновей получит очень небольшое количество семей, наша власть умеет экономить
261839681
Западную границу Украины не перекрыли, сейчас мосхадовцы и игиловцы со всего мира понаедут и преумножат скорбь.
Стингиры и открытые границы победили СССР в Афганистане, победят и на Украине.
266694837
О каждом погибшем в боях с бендеровцами так будет сообщать?
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