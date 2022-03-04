Дрозденко сообщил о первом погибшем военном из Ленобласти на Украине

Губернатор Александр Дрозденко вечером 4 марта сообщил о первом погибшем военном из Ленобласти во время спецоперации на Украине, передает 47news.
«В спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине героически погиб наш земляк, воин Дмитрий Александрович Федосеев... Разделяю огромную боль утраты с родителями Дмитрия, его друзьями, одноклассниками по Лесогорской школе, всеми, кто любил этого сильного, смелого, доброжелательного и открытого парня», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы региона.
Спецоперация России на Украине продолжается девятый день. Это первое официальное сообщение о потерях среди военнослужащих из Ленобласти.