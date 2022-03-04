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Хроники бизнес-исхода. Посмотрите, какие бренды уже сказали России «прощай» и «до свидания»

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Комментарии (18)

lissa_alissa
Наконец-то кто-то это собрал воедино!
Oliv
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках»....
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.
SERGEY111
Все очень плохо - но хуже всего из приведённого списка это то что через три -шесть месяцев у нас накроется вся авиация т к 95% всех самолётов принадлежит этим трём фирмам фигурирующем в списке и ничегошеньки тут никто не сможет сделать .
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