FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -6
111.76р124.02р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию овощи из девяти стран

5
Печать

Россельхознадзор с 5 марта отменяет ограничения на ввоз в Россию овощей из девяти стран. Поставки возможны без учета ограничений по предприятиям-производителям, сообщило ведомство вечером 4 марта.

В частности, будет разрешено ввозить на территорию РФ томаты из Армении и Азербайджана, томаты и перец — из Белоруссии, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Киргизии, картофель — из Египта, томаты, перец, кабачки и баклажаны — из Турции.

Как пояснили в Россельхознадзоре, решение принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран. Также на решение ведомства повлияла информация о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований РФ и стран-членов ЕАЭС, уточняется в сообщении.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

AP-SPb
Ух ты, т.е. теперь Белоруссия не только дары Великого белорусского океана будет нам поставлять, но и турецкие томаты массово заколосятся на её бескрайних полях? 😂
Денеб
Россельхознадзор разрешил..... Так кроме этих 9 стран вам никто ничего и не поставит... из-за санкций.......Всё равно, что: Я решил дышать только воздухом....Я решил ходить только на двух ногах, а не на четвереньках......
Елена Васильевна
Будем надеяться, что овощи не ГМО и без холестерина
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний