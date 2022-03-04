Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию овощи из девяти стран

Россельхознадзор с 5 марта отменяет ограничения на ввоз в Россию овощей из девяти стран. Поставки возможны без учета ограничений по предприятиям-производителям, сообщило ведомство вечером 4 марта.



В частности, будет разрешено ввозить на территорию РФ томаты из Армении и Азербайджана, томаты и перец — из Белоруссии, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Киргизии, картофель — из Египта, томаты, перец, кабачки и баклажаны — из Турции.



Как пояснили в Россельхознадзоре, решение принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран. Также на решение ведомства повлияла информация о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований РФ и стран-членов ЕАЭС, уточняется в сообщении.

