FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -6
111.76р124.02р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Суд приговорил к 16 годам строгого режима петербуржца, которого задержали с 66 килограммами наркотиков

1
Печать

Ленинградский областной суд вынес приговор 42-летнему петербуржцу, признанному виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Мужчина «химичил» в сарае в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как сообщает 47news 4 марта, осужденный оборудовал лабораторию летом 2020 года на арендованном участке в садоводстве «Нижняя Колония» Горбунковского поселения. В августе его задержали с тремя килограммами синтетического наркотика и 66 килограммами жидкости с наркотическими примесями. Часть товара он успел перевезти в Петербург.

В итоге суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний