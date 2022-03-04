Суд приговорил к 16 годам строгого режима петербуржца, которого задержали с 66 килограммами наркотиков

Ленинградский областной суд вынес приговор 42-летнему петербуржцу, признанному виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Мужчина «химичил» в сарае в Ломоносовском районе Ленобласти.
Как сообщает 47news 4 марта, осужденный оборудовал лабораторию летом 2020 года на арендованном участке в садоводстве «Нижняя Колония» Горбунковского поселения. В августе его задержали с тремя килограммами синтетического наркотика и 66 килограммами жидкости с наркотическими примесями. Часть товара он успел перевезти в Петербург.
В итоге суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима.