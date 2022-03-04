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На трассе М-10 в Ям-Ижоре до сентября оставят одну полосу в Петербург

Изменена схема движения транспорта на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти. Там продолжают строить транспортную развязку.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На участке федеральной автодороги М-10 «Россия» до 15 сентября 2022 года движение в сторону Петербурга организовано по одной полосе из двух, сообщает 4 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В направлении Москвы едут по обеим полосам. Также на участке ограничена скорость до 40 км/ч.

Ограничения действуют в связи с устройством переходно-скоростной полосы.

Кроме того, на время реконструкции на мосту через Ижору на 672-м километре трассы полностью перекрыты две полосы в сторону Москвы. Проезд организован по оставшимся двум полосам — по одной в каждом направлении.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (2)

Piligrino
Это саботаж. Уже лет 20 ям ижора пьет кровь. Все ремонты и работы в дачный период, работы и перекрытия только по выходным.
Тут четкий план загнать всех на платную трассу.
Трепещите жители Бора, Тельмана, Колпино, и так все дачники по совхозным полям и дворам гоняли, теперь и фуры туда рванут
267012873
Что там можно целых пол года делать?
Работают спустя рукава. Всё Московское шоссе забито фурами из-за диких цен на платной дороги. Куда правительство смотрит?
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