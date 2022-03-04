На трассе М-10 в Ям-Ижоре до сентября оставят одну полосу в Петербург

На участке федеральной автодороги М-10 «Россия» до 15 сентября 2022 года движение в сторону Петербурга организовано по одной полосе из двух, сообщает 4 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В направлении Москвы едут по обеим полосам. Также на участке ограничена скорость до 40 км/ч.



Ограничения действуют в связи с устройством переходно-скоростной полосы.

Кроме того, на время реконструкции на мосту через Ижору на 672-м километре трассы полностью перекрыты две полосы в сторону Москвы. Проезд организован по оставшимся двум полосам — по одной в каждом направлении.